В щекинской многоэтажке произошёл пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Полностью выгорел балкон одной из квартир, никто не пострадал.

В 11.50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры в доме, расположенном на улице Лукашина в Щекино.

Спустя три минуты на место происшествия прибыли два пожарных расчета ПСЧ-31 и автолестница для работы на верхних этажах здания. Пожар был потушен за три минуты.

В результате происшествия выгорел балкон, закоптились потолок и стены по всей площади квартиры. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.