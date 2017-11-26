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Где в Туле не будет света 27 ноября

Где в Туле не будет света 27 ноября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы по ряду адресов.

Изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям следующих домов:

  • ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66,
  • ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.),
  • пер. Володарского, 35,
  • ул. Кропоткина, 37, 37-а, 41, 41-в,
  • ул. Нормандии Неман, 1,
  • ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56-а,
  • ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
  • ул. Гончарова, 1-7,
  • пер. Отбойный, 1-38,
  • ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,
  • ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21,
  • пер. Циолковского, 14-а-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 2-16 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),
  • 4-й Баташовский пр-д, 14,
  • 27-й пр-д, 26-а-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
  • 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 2-в,
  • 24-й пр-д, 1-24,
  • 12-й пр-д, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59,
  • ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
  • ул. Речная, 69, 71, 72, 74,
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • 13-й пр-д, 1-в,
  • 27-й пр-д, 1-26,
  • 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
  • ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.),
  • ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:43 0
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