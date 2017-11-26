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В воскресенье утром в Богородицком районе сгорел дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В воскресенье утром в Богородицком районе сгорел дом

В результате пожара полностью обрушилась кровля, здание выгорело изнутри.

В 7.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании кирпичного здания, расположенного по адресу: Богородицкий район, село Слобода Большак.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-71, ПСЧ-68. Чтобы добраться на место, сотрудникам МЧС понадобилось 15 минут.

Открытое горение было ликвидировано в 8.05. В результате происшествия кровля обрушилась по всей площади, здание выгорело внутри. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:29 0
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