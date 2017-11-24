В Новомосковске уничтожили санкционный сыр

Фото пресс-службы Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сыр дорблю из Германии запрещен к ввозу на территорию РФ.

23 ноября сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Тульской транспортной прокуратурой и таможней в Новомосковске на рынке установили факт реализации сыра дорблю весом 4,47 кг.

Эта продукция запрещена к ввозу на территорию РФ (производство Германия).





В соответствии с действующим законодательством сыр изъят и уничтожен в контейнере ТБО на территории Новомосковского центрального рынка.