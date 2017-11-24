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Названы самые популярные города России для отдыха с детьми на Новый год

Названы самые популярные города России для отдыха с детьми на Новый год

На первом месте – Москва.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил города России, популярные для семейного отдыха с детьми в новогодние праздники. 
 
По данным портала, туристы бронируют жилье для проживания с детьми в этих городах на новогодние праздники в среднем на шесть суток и платят 4 тысячи рублей  в сутки. 

Топ-10 популярных городов России для новогоднего отдыха с детьми:
 
  1. Москва, 4 тыс. руб. (за сутки проживания).
  2. Санкт-Петербург, 3,5 тыс. руб.
  3. Казань, 3,4 тыс. руб.
  4. Сочи, 5 тыс. руб.
  5. Калининград, 3,3 тыс. руб.
  6. Петрозаводск, 3 тыс. руб.
  7. Псков, 3 тыс. руб.
  8. Красноярск, 3,4 тыс. руб.
  9. Анапа, 3 тыс. руб. 
  10. Ярославль, 3,5 тыс. руб.

В в список самых популярных российских горнолыжных курортов входят Шерегеш, Красная Поляна и Домбай, а в странах ближнего зарубежья - Чимбулак в Казахстане, Шахдаг в Азербайджане и Силичи в Белоруссии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 −1
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