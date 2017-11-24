Названы самые популярные города России для отдыха с детьми на Новый год

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил города России, популярные для семейного отдыха с детьми в новогодние праздники.

По данным портала, туристы бронируют жилье для проживания с детьми в этих городах на новогодние праздники в среднем на шесть суток и платят 4 тысячи рублей в сутки.



Топ-10 популярных городов России для новогоднего отдыха с детьми:

Москва, 4 тыс. руб. (за сутки проживания). Санкт-Петербург, 3,5 тыс. руб. Казань, 3,4 тыс. руб. Сочи, 5 тыс. руб. Калининград, 3,3 тыс. руб. Петрозаводск, 3 тыс. руб. Псков, 3 тыс. руб. Красноярск, 3,4 тыс. руб. Анапа, 3 тыс. руб. Ярославль, 3,5 тыс. руб.

В в список самых популярных российских горнолыжных курортов входят Шерегеш, Красная Поляна и Домбай, а в странах ближнего зарубежья - Чимбулак в Казахстане, Шахдаг в Азербайджане и Силичи в Белоруссии.