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В Алексинском районе дача сгорела дотла
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексинском районе дача сгорела дотла

Причина происшествия устанавливается.

Серьезный пожар произошел сегодня, 24 ноября, в Алексинском районе. В 14.15 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в деревне Кудашевка, СНТ «Юбилейный».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через три минуты после звонка. Пожарные справились с огнем в 14.22.

К счастью, никто не пострадал. Чего не скажешь о дачном доме — он сгорел дотла.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:02 0
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