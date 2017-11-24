В Алексинском районе дача сгорела дотла

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезный пожар произошел сегодня, 24 ноября, в Алексинском районе. В 14.15 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в деревне Кудашевка, СНТ «Юбилейный».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через три минуты после звонка. Пожарные справились с огнем в 14.22.

К счастью, никто не пострадал. Чего не скажешь о дачном доме — он сгорел дотла.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара устанавливается.