Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Алексинском районе дача сгорела дотла
Причина происшествия устанавливается.
Серьезный пожар произошел сегодня, 24 ноября, в Алексинском районе. В 14.15 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в деревне Кудашевка, СНТ «Юбилейный».
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через три минуты после звонка. Пожарные справились с огнем в 14.22.
К счастью, никто не пострадал. Чего не скажешь о дачном доме — он сгорел дотла.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара устанавливается.
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