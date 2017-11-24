Главную ёлку Тулы украсят двухметровой звездой

Работы по украшению города к Новому году завершатся 1 декабря.

В Туле полным ходом идут работы по монтажу главной елки города. Каркас новогодней красавицы высотой 30 метров и диаметром 12 метров уже установлен в центре площади Ленина. Чтобы она смогла выдержать ветровые нагрузки, специалисты МКП «Тулагорсвет» установили пригрузы общим весом 22 тонны. Сейчас каркас оформляют лапником. Всего предстоит оформить 4 500 веток.

Директор МКП «Тулагорсвет» Павел Исаков:

Павел Исаков - На верхушке новогодней ели будет установлена двухметровая звезда. На самой елке будут размещены 69 гирлянд и 230 светодиодных тающих сосулек. Гирлянды будут работать с момента включения наружного освещения города и до 22.00. В ночь с 31 декабря на 1 января главный символ нового года будет работать всю ночь.

В этом году главный символ Нового года украсят 530 разноцветными шарами и 48 игрушками, стилизованными под тульские бренды: пряник, гармонь, пастилу, самовар, въездные ворота Ясной Поляны, Круглую и Одоевскую башни Тульского кремля.

Во всем великолепии главная елка города предстанет перед туляками 1 декабря. Напомним, к этому дню завершатся работы по новогоднему оформлению города.