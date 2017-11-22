Тульская пенсионерка оказалась в заточении в собственной квартире

Фото Алексея Пирязева.

Валентина Останкова инвалид и не может выйти на улицу. Единственная возможность подышать свежим воздухом – балкон, который оказался опасным для жизни.

Тулячка Валентина Алексеевна Останкова живет в самом центре Тулы на Красноармейском проспекте, 36. Под ее окнами кипит жизнь, но сама она уже больше трех лет находится в заточении в собственной квартире.

От отчаяния она написала в редакцию «Слободы» и Myslo. Письмо, написанное нервным почерком, мы не могли пропустить. Видно, что пенсионерка несколько раз бралась за ручку и бумагу, но отправить не решалась. Первое она написала еще 9 сентября, когда в Туле отмечали День города:

«Сегодня праздник. Все гуляют и поют. А я теперь сижу в клетке. С больными ногами хожу только до балкона, и на него выйти не могу, потому что он аварийный. Я сижу и плачу. Очень обидно так жить. Приходила комиссия, сказала, что вообще срежет балкон. За какие грехи меня посадили в эту тюрьму? Хотя в тюрьме хоть на прогулку выпускают…».

80-летняя пенсионерка не выходит на улицу из-за болезни ног. Подышать свежим воздухом она может только на балконе.

9 августа 2016 года управляющая компания выдала пенсионерке предписание:

– В связи с аварийным состоянием балконной плиты ООО «Управляющая компания Платоновский лес-1» предупреждает вас о том, что выходить на балкон запрещено в связи с опасностью для жизни.

7 сентября Валентина Алексеевна увидела за окном кран. Оказалось, рабочие приехали отбивать балконную плиту внизу, потому что она настолько разрушена, что куски от нее могут упасть на голову прохожим.

Выходить на балкон стало еще опаснее, но добиться ремонта пенсионерка не может: управляющая компания капитальным ремонтом не занимается.

Ближайший капремонт назначен на 2023-2025 гг., но и там в перечне работ восстановление балконной плиты не значится.

Пенсионерка начала обращаться в управляющую компанию, администрацию, фонд капитального ремонта и к местным депутатам — везде, куда только можно. Однако результата это не дало.

Поскольку квартира приватизирована, чиновники посоветовали сделать ей ремонт балкона за свой счет. Занимаются этим частные компании, ремонт одной только балконной плиты – от 35 000 рублей плюс ограждения и отделка. Таких денег у женщины нет.

– Я инвалид второй группы, деньги уходят на лекарства и квартплату. Оплатить ремонт балкона мне не по силам, – говорит Валентина Алексеевна. – Помочь мне некому. Один сын сильно испортил здоровье в Афгане, стал пить, а потом умер. Я и в этой квартире-то оказалась, потому что хотела помочь ему сохранить семью, поменялись квартирами. Но с женой у него не заладилось... Это и понятно, жить с пьющим человеком никто не будет. Внука тоже похоронила. Есть еще один сын и внук, но они сами едва сводят концы с концами. Мне они помогают в бытовых вопросах: берут постирать белье, приносят продукты, но капитально отремонтировать балкон они мне не могут.

Вообще балконная плита считается общедомовым имуществом, ремонтировать которое нужно силами всех собственников, как, например, кровлю. На ремонт нужно собрать со всех жителей деньги или на собрании решить, что их нужно взять из уже хранящихся на счете дома. Но пенсионерка, которая не выходит из дома, организовать собрание тоже не сможет. Валентина Алексеевна это понимает.

– Я продолжаю бороться, но уже не надеюсь. Я вряд ли смогу ждать еще семь лет, возраст-то уже солидный. Но совсем без воздуха человеку нельзя. Мне очень важно выйти и посидеть на табуреточке на балконе. А сказали, что если я буду выходить на него, то плиту совсем срежут, – говорит женщина.

Тема опасных балконов в Туле звучит довольно часто. В апреле 2017 года в поселке Первомайский при обрушении балкона едва не погибли три человека. Плита обрушилась полностью, а молодые люди попали с больницу с переломами.