Туляк Дмитрий Фильчаков: «Трамваи портят подвеску моей машины!»

Автомобилист опубликовал в Сети петицию с просьбой убрать трамваи с городских улиц.

Туляк Дмитрий Фильчаков опубликовал на сайте change.org петицию с требованием убрать с городских улиц трамваи. По его мнению, тяжёлые вагоны разбивают дороги и перекрывают движение, и при этом ими почти никто не пользуется.

По мнению автомобилиста, нужно убрать трамваи с городских улиц, а вместо рельсовых путей уложить хороший асфальт. Бюджетные средства, выделяемые на финансирование трамвайного сообщения, можно переориентировать на троллейбусы.

Туляки отнеслись к прогрессивной идее Дмитрия довольно прохладно – за три недели свою подпись под петицией оставили всего 14 человек.