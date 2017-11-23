Глава тульского минздрава Андрей Третьяков ответит на вопросы жителей Узловского района
Передвижная приёмная Правительства Тульской области 6 декабря будет работать в поселке Дубовка.
В среду, 6 декабря, с 10.00 до 14.00, в поселке Дубовка Узловского района состоится личный прием граждан с использованием передвижного комплекса мобильной приемной.
Прием проведет министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, 9.
Всем желающим попасть на приём, необходимо иметь при себе паспорт.
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