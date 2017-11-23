Глава тульского минздрава Андрей Третьяков ответит на вопросы жителей Узловского района

Передвижная приёмная Правительства Тульской области 6 декабря будет работать в поселке Дубовка.

В среду, 6 декабря, с 10.00 до 14.00, в поселке Дубовка Узловского района состоится личный прием граждан с использованием передвижного комплекса мобильной приемной.

Прием проведет министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, 9.

Всем желающим попасть на приём, необходимо иметь при себе паспорт.