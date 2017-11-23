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В Тульской областной больнице пройдёт День защиты зрения

В Тульской областной больнице пройдёт День защиты зрения

Все желающие смогут пройти профилактическое обследование и получить консультацию офтальмолога.

В субботу, 2 декабря, с 9.00 до 15.00 в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (ул. Ф. Энгельса, д. 58) состоится акция «День защиты зрения». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Посетители смогут пройти скрининг-диагностику заболеваний глаз, проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, пройти осмотр глазного дна под щелевой лампой (микроскопом).

По результатам обследования врачом-офтальмологом будет составлен план дальнейшего индивидуального лечения. Также в рамках акции врач-офтальмолог прочтет лекцию по профилактике глазных болезней.

Запись на мероприятие проводится в регистратуре клинико-диагностического центра ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» в день акции. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +1
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