В Тульской областной больнице пройдёт День защиты зрения

В субботу, 2 декабря, с 9.00 до 15.00 в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (ул. Ф. Энгельса, д. 58) состоится акция «День защиты зрения». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Посетители смогут пройти скрининг-диагностику заболеваний глаз, проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, пройти осмотр глазного дна под щелевой лампой (микроскопом).

По результатам обследования врачом-офтальмологом будет составлен план дальнейшего индивидуального лечения. Также в рамках акции врач-офтальмолог прочтет лекцию по профилактике глазных болезней.

Запись на мероприятие проводится в регистратуре клинико-диагностического центра ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» в день акции. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.