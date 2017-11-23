В Общественной Палате РФ обсудили значение Тульской оборонительной операции 1941 года

С докладом выступил экс-руководитель тульского УФСБ Владимир Лебедев. Он рассказал участникам о подвиге защитников Тулы и мерах по увековечению их памяти.

В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему: «76-летие битвы за Москву. Гибель генерала И. В. Панфилова». Он был организован «Центром поддержки и развития добровольческих движений «Единство» при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

В рамках круглого стола выступил член Общественной Палаты Тульской области, бывший руководитель регионального Управления ФСБ России, почётный гражданин Тулы Владимир Лебедев.

Он рассказал участникам круглого стола о значении Тульской оборонительной операции в разгроме немецко-фашистских войск осенью-зимой 1941 года под Москвой и Тулой, о работе, проводимой в Тульской области по увековечиванию памяти туляков, отстоявших свой родной город.

Владимир Лебедев сообщил об установке памятника «Сотрудникам органов госбезопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов оборонявшим Тулу осенью-зимой 1941 года» и зажжении в их честь Вечного огня, а также о присвоении посмертно звания Героя России первому командиру Тульского рабочего полка Анатолию Горшкову.

Участники мероприятия также ознакомились с книгами «Победители» и «Приказано: выстоять. Записки командира Тульского рабочего полка», изданными к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и Тулой.