новости
новости
Регистрация
В Общественной Палате РФ обсудили значение Тульской оборонительной операции 1941 года

В Общественной Палате РФ обсудили значение Тульской оборонительной операции 1941 года

С докладом выступил экс-руководитель тульского УФСБ Владимир Лебедев. Он рассказал участникам о подвиге защитников Тулы и мерах по увековечению их памяти.

В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему: «76-летие битвы за Москву. Гибель генерала И. В. Панфилова». Он был организован «Центром поддержки и развития добровольческих движений «Единство» при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

В рамках круглого стола выступил член Общественной Палаты Тульской области, бывший руководитель регионального Управления ФСБ России, почётный гражданин Тулы Владимир Лебедев.

Он рассказал участникам круглого стола о значении Тульской оборонительной операции в разгроме немецко-фашистских войск осенью-зимой 1941 года под Москвой и Тулой, о работе, проводимой в Тульской области по увековечиванию памяти туляков, отстоявших свой родной город.

Владимир Лебедев сообщил об установке памятника «Сотрудникам органов госбезопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов оборонявшим Тулу осенью-зимой 1941 года» и зажжении в их честь Вечного огня, а также о присвоении посмертно звания Героя России первому командиру Тульского рабочего полка Анатолию Горшкову.

Участники мероприятия также ознакомились с книгами «Победители» и «Приказано: выстоять. Записки командира Тульского рабочего полка», изданными к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и Тулой.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
Тульская оборонительная операцияОбщественная палата РФоборона Тулы
Люди
Владимир Лебедев
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ГИБДД научили тульских школьников делать светоотражатели
Сотрудники ГИБДД научили тульских школьников делать светоотражатели
Неплательщик алиментов из Новомосковска пытался дать взятку приставу, чтобы не попасть за решетку
Неплательщик алиментов из Новомосковска пытался дать взятку приставу, чтобы не попасть за решетку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.