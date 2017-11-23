Фото с места происшествия.
В Туле на улице Металлургов мужчина выпал с 14-го этажа
Он скончался на месте.
22 ноября в Туле возле дома № 106 по улице Металлургов был обнаружен труп мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
Как стало известно Myslo, погибшему было 28 лет. По предварительной информации, мужчина выпал из окна 14-го этажа.
Отметим, что это уже не первый подобный случай, который происходит в указанном доме и соседнем — №108.
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