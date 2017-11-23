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В Туле на улице Металлургов мужчина выпал с 14-го этажа
Фото с места происшествия.

В Туле на улице Металлургов мужчина выпал с 14-го этажа

Он скончался на месте.

22 ноября в Туле возле дома № 106 по улице Металлургов был обнаружен труп мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Как стало известно Myslo, погибшему было 28 лет. По предварительной информации, мужчина выпал из окна 14-го этажа.

Отметим, что это уже не первый подобный случай, который происходит в указанном доме и соседнем — №108.

сегодня, в 14:54 +3
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