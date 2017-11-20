Туляки могут «пройти» по последнему маршруту Льва Толстого
Сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» создали мультимедийный проект.
20 ноября (7-го по старому стилю) 1910 года в 6.05 на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги скончался Лев Толстой.
Специально ко Дню памяти классика русской литературы сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» по минутам воссоздали железнодорожное путешествие, поставившее точку в жизни великого гения, в мультимедийном проекте «Последний маршрут Льва Толстого».
28 октября 1910 года Лев Толстой взял минимум вещей и ушел из родового имения. В записке, которую он оставил жене, говорилось, что последние дни своей жизни он хочет провести «в тиши и уединении». Однако последние десять дней своей жизни великий писатель провел в пути, а его последним приютом стала железнодорожная станция.