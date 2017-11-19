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Волейбольная «Тулица» в первой игре одержала победу над «Спартой»

Волейбольная «Тулица» в первой игре одержала победу над «Спартой»

Матч закончился со счетом 3:2 (25:20; 12:25; 25:14; 21:25; 15:6).

На первую выездную игру пятого тура против одного из лидеров чемпионата, нижегородской «Спарты», главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова выставила тот же состав, который заканчивал победную игру в прошлом туре.

Старт первой партии удался гостям, к первому обязательному перерыву «Тулица» повела — 8:2. В дальнейшем тульским волейболисткам удалось сохранить удобную для себя разницу в счете и завершить сет в свою пользу — 25:20.
 
 
Вторую и третью партию команды поочередно выиграли практически без борьбы — 12:25 и 25:14. В в четвертом сете хозяева площадки имели небольшое игровое преимущество и добились в нем победы (25:21), переведя игру на тай-брейк, в котором уже гости не оставили шансов нижегородским волейболисткам — 15:6.
 

Итог матча — 3:2 (25:20; 12:25; 25:14; 21:25; 15:6).

сегодня, в 10:44 +2
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