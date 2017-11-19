Волейбольная «Тулица» в первой игре одержала победу над «Спартой»

На первую выездную игру пятого тура против одного из лидеров чемпионата, нижегородской «Спарты», главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова выставила тот же состав, который заканчивал победную игру в прошлом туре.

Старт первой партии удался гостям, к первому обязательному перерыву «Тулица» повела — 8:2. В дальнейшем тульским волейболисткам удалось сохранить удобную для себя разницу в счете и завершить сет в свою пользу — 25:20.

Вторую и третью партию команды поочередно выиграли практически без борьбы — 12:25 и 25:14. В в четвертом сете хозяева площадки имели небольшое игровое преимущество и добились в нем победы (25:21), переведя игру на тай-брейк, в котором уже гости не оставили шансов нижегородским волейболисткам — 15:6.