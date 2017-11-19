Тульских школьников приглашают на Всероссийскую олимпиаду «На страже экономики»
Принять участие могут ученики 8-11 классов общеобразовательных учреждений.
Нижегородская академия МВД России объявляет о проведении олимпиады школьников «На страже экономики» для обучающихся всех регионов Российской Федерации.
К участию в олимпиаде приглашаются ученики 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Задания формируются с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету «Обществознание».
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в Нижний Новгород).
Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в срок до 30 декабря 2017 года зарегистрироваться и подать заявку через портал олимпиады, пройти соответствующее интернет-тестирование. Более подробная информация об олимпиаде размещена на портале.
Победителей и призеров олимпиады ждут дипломы, грамоты и ценные призы.