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В Узловой лжеработница собеса обманула мужчину на 350 тысяч рублей

В Узловой лжеработница собеса обманула мужчину на 350 тысяч рублей

Действовала мошенница по классической схеме.

Заместителем Узловского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы города Старый Оскол Белгородской области. Женщина обвиняется в краже и мошенничестве.

Мошенница действовала по стандартной схеме. Следствие установило, что 30 декабря 2016 года женщина пришла в квартиру к ранее незнакомому ей мужчине и, представившись работницей собеса, заявила, что ей нужно переписать номера денежных купюр. Мол, в стране проходит денежная реформа. Доверчивый мужчина предоставил аферистке 50 000 рублей.

В какой-то момент хозяин квартиры отвлекся, чем и воспользовалась гостья — она «прикарманила» себе указанную сумму.

Но этого мошеннице показалось мало. Выяснив, что у мужчины на банковском счете есть 300 тысяч рублей, попросила снять их. Якобы с этих купюр тоже нужно было переписать номера. Как только мужчина обналичил деньги в банке и передал сотруднице «собеса», преступница скрылась.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Узловский городской суд для рассмотрения по существу.

сегодня, в 19:28 0
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