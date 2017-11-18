В Туле выбрали самых красивых девушек года
На сцене Тульской областной филармонии прошел 11-й конкурс красоты «Мисс Тула — 2017». В финальном шоу приняли участие 14 очаровательных девушек.
Конкурсы красоты уже стали визитной карточкой культурной жизни региона. Каждый год сотни длинноногих красавиц принимают участие в кастингах, но отбор проходят далеко не все. Ведь финалистка конкурса должна быть не только высокой, стройной и красивой.
Девушка должна свободно чувствовать себя на сцене, уверенно ходить на высоких каблуках и главное — она должна излучать невидимое сияние, быть пленительной и очаровательной.
Кстати, в этом году конкурс красоты в России отмечает юбилей — 90-летие. Впервые самую красивую русскую девушку выбрали в 1927 году в Париже — в СССР подобные конкурсы тогда были запрещены.
На финальном шоу «Мисс Тула — 2017», организованном модельным агентством Linda, жюри и зрителей очаровывали 14 красавиц со всей Тульской области. По традиции, выходов было четыре: знакомство, дефиле в купальниках, интеллектуальный конкурс и дефиле в вечерних платьях.
Перед конкурсом вопросов от ведущих — Владимира Фомина и Юлии Гришиной — девушки заметно нервничали. Но все красавицы преодолели волнение и с блеском выдержали это испытание. Так, Валерию Колядову попросили назвать три самых, на ее взгляд, главных качества для мужчины и для женщины.
Юлия Гришина и Владимир Фомин.
- Думаю, они будут одинаковыми для любого пола: честность, искренность и доброжелательность, - улыбнулась Валерия.
На вопрос, без чего девушке не обойтись в современном мире, Анастасия Никитина ответила: «Без ума. Черпать знания нужно в книгах, интернете и из общения с другими людьми».
Вопрос для Виктории Тимофеевой: все мы родом из детства, но становясь взрослыми, мы что-то теряем. Что теряет человек и какое утраченное детское качество вы бы хотели вернуть?
- Вера в чудо, но я в чудеса еще верю! — ответила девушка. — А еще это — способность принимать людей такими, какие они есть.
У Елизаветы Лаптевой спросили — кто для вас из женщин является примером для подражания и почему?
- Это мои мама и бабушка, они лучшие женщины на свете, я их очень люблю! - сказала Елизавета. - Они невероятно красивые, умные, мудрые. Они настоящие женщины, хранительницы очага. Я очень хочу быть похожей на них.
Ведущие с Валерией Колядовой.
Как сказал великий русский писатель Антон Чехов, «в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Финалистки конкурса «Мисс Тула — 2017» доказали, что эта цитата как нельзя лучше им подходит.
Каждая участница получила свой титул. Итак…
Титул «Мисс Интернет» по итогам голосования на сайте модельного агентства Linda получила Анастасия Рыжкова.
«Мисс Оригинальность» — Анастасия Степаненко.
«Мисс Улыбка» — Алена Егорова.
«Мисс Нежность» — Анастасия Горобец.
«Мисс Обаяние» — Анастасия Никитина.
«Мисс Шарм» — Олеся Осипова.
«Мисс Стиль» — Елизавета Никитина.
«Мисс Фитнес» — Варвара Филонова.
«Мисс Подиум» — Валерия Колядова.
«Мисс Фото» — Елена Конюхова.
«Мисс Грация» — Нина Владимирова.
«Мисс Очарование» — Елизавета Лаптева.
Титул «2-я Вице-мисс Тула — 2017» выиграла обаятельная блондинка Полина Плохих.
Также девушка стала победительницей голосования на нашем портале Myslo.ru и обладательницей титула «Мисс Слобода» и ювелирного украшения, которое мы преподнесли ей в подарок.
Титул «1-я Вице-мисс Тула — 2017» получила красавица Виктория Тимофеева.
«Мисс Тула — 2016» Анастасия Шишиморова и «Мисс Тула — 2017» Алена Егорова.
А королевой красоты и претенденткой на участие в конкурсе «Мисс Россия» стала 19-летняя Алена Егорова, студентка сельскохозяйственного колледжа им. Ефанова.
- Было очень много переживаний перед конкурсом. И в сам конкурсный день не все получалось, и постоянно — внутренний мандраж. И когда я услышала свое имя, поняла, что выиграла… Это непередаваемые эмоции. Во время подготовки к конкурсу мой парень Артем меня поддерживал: «Алена, ты обязательно выиграешь!» Но я не верила — я видела своих соперниц и понимала, какие они все красивые. Шансы у всех были равны.
— Кто еще поддерживал вас в зале?
- Мама Галина, мои подруги Юля и Маша, администратор Евгения из детского развивающего центра, где я работаю хореографом. И если моделингом я занимаюсь всего год, то танцую уже 11 лет. Занималась танцами в болоховском коллективе «Радуга».
Алена Егорова с мамой Галиной.
— Почему решили принять участие в конкурсе «Мисс Тула»?
- Я хотела проверить свои силы, почувствовать себя на сцене в новой роли — не в качестве танцора, а в качестве модели. Здесь нужно было показать себя не только внешне, но и свой характер.
«Мисс Тула — 2010» Ирина Клейн, Виктория Тимофеева, Алена Егорова, Полина Плохих и «Мисс Тула — 2016» Анастасия Шишиморова.
— Какой выход для вас был самым сложным?
- Первый выход. Страшно шагнуть на сцену. Как примет зал? Будут ли аплодисменты? А потом уже все комфортно.
— Как следите за фигурой?
- Танцы и правильное, сбалансированное питание. Но ни в коем случае не диеты!
— Вы высокая девушка. В подростковом возрасте были комплексы из-за этого?
- Да, это в маму и в папу. Я всегда была высокой, и из-за роста и худобы меня редко ставили в первую линию (улыбается). Но сейчас мой рост — это моя работа. Плюс каблук сантиметров десять!
— Есть мечта поехать на конкурс «Мисс Россия»?
- Конечно! Весной 2018 года будет проходить кастинг, где я обязательно приму участие. Если меня отберут, с удовольствием буду защищать честь Тульской области на главном конкурсе красоты страны.
— Ваше пожелание всем нашим читателям?
- Желаю, чтобы туляки больше и активнее интересовались тем, что происходит у нас в регионе. Я сама читаю сайт Myslo и всем это советую. Читайте новости, даже если они не всегда позитивные.
Алена Юрьевна Егорова
Рост 179 см, параметры 84×62×92.
Родилась 31 августа 1998 года в Киреевске.
Живет в Болохово.
Семья: мама Галина, папа Юрий, брат Максим.
Домашние любимцы: мопс Тэди, кот мейнкун Вася, британская кошечка Лоло.
Любимый поэт: Иосиф Бродский.
Любимый фильм: «Код Апокалипсиса».
Три главные качества: честность, толерантность, умение выслушать.
Любимое блюдо: овощное рагу.
Мечта: сомосовершенствоваться.
Девиз: Здесь и сейчас!