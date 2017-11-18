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В Туле, Новомосковске и Узловском районе появится «зеленый щит»

В Туле, Новомосковске и Узловском районе появится «зеленый щит»

Реализацией проекта занимается региональное отделение ОНФ.

Сегодня, 18 ноября, в Туле состоялась отчётно-выборная конференция регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Тульской области.
 
Членов регионального штаба приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин.
 
«Проекты ОНФ направлены на решение вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители. Мы активно взаимодействуем в этом направлении. Конструктивная критика со стороны ОНФ всегда полезна. Члены движения не только выявляют проблемы, но и выступают с предложениями, которые позволяют сделать жизнь наших граждан более комфортной», — отметил Валерий Шерин.
 
Тульские активисты Общероссийского народного фронта ведут проекты по мониторингу ситуации в различных сферах жизни региона: «Центр мониторинга благоустройства городской среды», «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», «Равные возможности – детям», «Народная оценка качества» и другие.
 
Результаты этой работы регулярно представляются губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который на одной из последних встреч с руководством регионального штаба отметил, что проекты ОНФ помогают выявлять проблемные точки не только в Тульской области, но и в других субъектах страны. Задача же органов местного самоуправления и исполнительной власти – оперативно реагировать на поступающие сигналы.
 
В ходе отчётно-выборной конференции были подведены итоги реализации приоритетных проектов ОНФ во взаимодействии с правительством региона.
 
Также на заседании участники говорили о создании «зеленого щита» в Тульской области. Напомним, в июле 2016 г. президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий вырубку лесов вокруг крупных городов. Он предусматривает создание вокруг каждого города лесозащитных зон – особых территорий с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. В «зеленый щит» включаются не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны.
 
«Цель создания «зеленого щита» – улучшить экологическую обстановку, ограничив вырубки лесов и сплошную застройку пригородных территорий. В лесозащитных зонах запрещаются размещение любых свалок, хранение и утилизация отходов, а также вырубки и застройки», – отметил член регионального штаба ОНФ Михаил Буденков.
 
В настоящее время активисты ОНФ предлагают включить в «зеленый щит» Тулы парк 50-летия Победы в Мясново, березовую рощу в Пролетарском районе, лесополосы вдоль дорог и другие территории.
 
В «зеленый щит» будет включено 365 га в черте Тулы. Также «зеленый щит» появится на территории будут Узловского района и Новомосковска.
 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:15 0
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Место
Тульская областьТулаНовомосковскУзловский район

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