В Туле вор-рецидивист попался на краже 6 банок консервов

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась директор сетевого супермаркета, расположенного по улице Н.Руднева.

Женщина сообщала, что из торгового зала магазина была совершена кража шести банок консервов. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Во время просмотра записей камер видеонаблюдения удалось установить его личность, а в дальнейшем полицейские выяснили и местонахождение похитителя. Им оказался ранее судимый за кражи и нигде не работающий 32-летний житель посёлка Косая Гора.

Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе дальнейшей проверки полицейские получили сведения, что мужчина ранее уже совершал мелкие хищения, за что подвергался административному наказанию.

Повторное совершение им аналогичных деяний даёт основания для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящее время в полиции выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.