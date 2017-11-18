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В Туле вор-рецидивист попался на краже 6 банок консервов

В Туле вор-рецидивист попался на краже 6 банок консервов

Мужчина стащил продукты питания из супермаркета.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась директор сетевого супермаркета, расположенного по улице Н.Руднева.
 
Женщина сообщала, что из торгового зала магазина была совершена кража шести банок консервов. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.
 
Во время просмотра записей камер видеонаблюдения удалось установить его личность, а в дальнейшем полицейские выяснили и местонахождение похитителя. Им оказался ранее судимый за кражи и нигде не работающий 32-летний житель посёлка Косая Гора.
 
Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. 
В ходе дальнейшей проверки полицейские получили сведения, что мужчина ранее уже совершал мелкие хищения, за что подвергался административному наказанию.
Повторное совершение им аналогичных деяний даёт основания для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящее время в полиции выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:07 +1
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