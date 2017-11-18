В деревне Варваровка появилось освещение

Кроме того, были выполнены работы по организации отмостки, отсыпали щебнем подъездных путей и утеплению кровли.

Выездное совещание в деревне Варваровка состоялось сегодня, 18 ноября, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин встретился с жителями населенного пункта. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрацией города в сентябре этого года проведена встреча с жителями деревни, в результате которой были определены основные аспекты благоустройства. По просьбам жителей проведены работы по восстановлению работоспособности наружного освещения, приняты меры по передаче сетей МКП «Тулагорсвет». Кроме того, были выполнены работы по организации отмостки, отсыпали щебнем подъездных путей и утеплению кровли.

Жители деревни выразили благодарность администрации Тулы за проделанную работу.

Затем состоялась проверка ремонта ливневой канализации в п. Скуратово по ул. Новоселов на участке от Бархотного проезда. Работы на данном объекте выполняются подрядной организацией ООО «Рус-Строй» по просьбам жителей поселка.