В Заокском районе полицейские выявили 20 случаев нарушений миграционного законодательства

При проведении оперативно-профилактического мероприятия Управлением МВД России по Тульской области с привлечением бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства на территории посёлка Заокский.

Стражи порядка проверили объекты торговли, общественного питания, места компактного проживания иностранных граждан, сотрудники Госавтоинспекции досматривали автотранспорт.

По итогам рейда было выявлено 20 правонарушений, среди которых 11 фактов нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в нашей стране. Кроме этого зарегистрировали факт организации незаконной миграции.

В настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.