Как кормят школьников в Туле: В работе комбината питания нашли нарушения
В Туле проверяют, как кормят детей в общеобразовательных организациях. По результатам проверки выявлено несколько нарушений.
В Туле проверили качество оказываемых услуг по организации питания учащихся в ЦО № 6, ЦО № 44, ЦО № 36.
В ходе проверки члены Совета по питанию в МБОУ «Центр образования № 6» выявили нарушения качества маринованных огурцов, мясного рагу.
В МБОУ «Центр образования № 44» на мешке с крупой отсутствовала маркировка. Поставщик своевременно заменил товар.
Сотрудники управления образования в МБОУ «Центр образования № 36» (дошкольное отделение) обнаружили нарушения правил зачисления детей, выполнения режима, санитарного состояния и оснащения буфетной.
В этом же
ЦО Роспотребнадзор и прокуратура провели внеплановую проверку.
– Выявлены нарушения требований и норм СанПин 2.4.1.3049−13 в части отсутствия примерного двухнедельного меню, утвержденного руководителем образовательной организации для возрастной группы 2-3 лет; примерного двухнедельного меню, согласованного с управлением Роспотребнадзора для детей школьного возраста; замена поставляемых продуктов, не соответствующих спецификации к контракту, — рассказали в пресс-службе администрации города.
Для проверки устранения выявленных нарушений члены Совета по питанию через некоторое время повторно проверили пищеблок.
По итогам проверки установлено:
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бракеражный журнал заполнен в соответствии с требованиями СанПин
2.4.5.2409−08 и СанПин 2.4.1.3049−13;
- ООО «Феникс» произвел замену колбасных изделий в соответствии со спецификацией к контракту;
- примерное цикличное меню для согласования с управлением Роспотребнадзора по Тульской области находится в разработке.
Совет по питанию усилит контроль за качеством поставляемой продукции и ведением документации в указанном центре образования. К руководителю общеобразовательного учреждения применено дисциплинарное взыскание.
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