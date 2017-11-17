Как кормят школьников в Туле: В работе комбината питания нашли нарушения

В Туле проверяют, как кормят детей в общеобразовательных организациях. По результатам проверки выявлено несколько нарушений.

В Туле проверили качество оказываемых услуг по организации питания учащихся в ЦО № 6, ЦО № 44, ЦО № 36.

В ходе проверки члены Совета по питанию в МБОУ «Центр образования № 6» выявили нарушения качества маринованных огурцов, мясного рагу.

Руководитель ЦО направил претензию в адрес директора ООО «Торговый дом СПП» с требованием устранить нарушения.

В МБОУ «Центр образования № 44» на мешке с крупой отсутствовала маркировка. Поставщик своевременно заменил товар.

Сотрудники управления образования в МБОУ «Центр образования № 36» (дошкольное отделение) обнаружили нарушения правил зачисления детей, выполнения режима, санитарного состояния и оснащения буфетной.

В этом же ЦО Роспотребнадзор и прокуратура провели внеплановую проверку.

– Выявлены нарушения требований и норм СанПин 2.4.1.3049−13 в части отсутствия примерного двухнедельного меню, утвержденного руководителем образовательной организации для возрастной группы 2-3 лет; примерного двухнедельного меню, согласованного с управлением Роспотребнадзора для детей школьного возраста; замена поставляемых продуктов, не соответствующих спецификации к контракту, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Для проверки устранения выявленных нарушений члены Совета по питанию через некоторое время повторно проверили пищеблок.

По итогам проверки установлено:

бракеражный журнал заполнен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.240 9−08 и СанПин 2.4.1.3049−13;

9−08 и СанПин 2.4.1.3049−13; ООО «Феникс» произвел замену колбасных изделий в соответствии со спецификацией к контракту;

примерное цикличное меню для согласования с управлением Роспотребнадзора по Тульской области находится в разработке.

Совет по питанию усилит контроль за качеством поставляемой продукции и ведением документации в указанном центре образования. К руководителю общеобразовательного учреждения применено дисциплинарное взыскание.