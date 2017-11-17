новости
новости
Регистрация
Как кормят школьников в Туле: В работе комбината питания нашли нарушения

Как кормят школьников в Туле: В работе комбината питания нашли нарушения

В Туле проверяют, как кормят детей в общеобразовательных организациях. По результатам проверки выявлено несколько нарушений.

В Туле проверили качество оказываемых услуг по организации питания учащихся в ЦО № 6, ЦО № 44, ЦО № 36.
 
В ходе проверки члены Совета по питанию в МБОУ «Центр образования № 6» выявили нарушения качества маринованных огурцов, мясного рагу.
Руководитель ЦО направил претензию в адрес директора ООО «Торговый дом СПП» с требованием устранить нарушения.
 
В МБОУ «Центр образования № 44» на мешке с крупой отсутствовала маркировка. Поставщик своевременно заменил товар.
 
Сотрудники управления образования в МБОУ «Центр образования № 36» (дошкольное отделение) обнаружили нарушения правил зачисления детей, выполнения режима, санитарного состояния и оснащения буфетной.
 
В этом же ЦО Роспотребнадзор и прокуратура провели внеплановую проверку.
 
– Выявлены нарушения требований и норм СанПин 2.4.1.3049−13 в части отсутствия примерного двухнедельного меню, утвержденного руководителем образовательной организации для возрастной группы 2-3 лет; примерного двухнедельного меню, согласованного с управлением Роспотребнадзора для детей школьного возраста; замена поставляемых продуктов, не соответствующих спецификации к контракту, — рассказали в пресс-службе администрации города.
 
Для проверки устранения выявленных нарушений члены Совета по питанию через некоторое время повторно проверили пищеблок.
 
По итогам проверки установлено:
 
  • бракеражный журнал заполнен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409−08 и СанПин 2.4.1.3049−13;
  • ООО «Феникс» произвел замену колбасных изделий в соответствии со спецификацией к контракту;
  • примерное цикличное меню для согласования с управлением Роспотребнадзора по Тульской области находится в разработке.
Совет по питанию усилит контроль за качеством поставляемой продукции и ведением документации в указанном центре образования. К руководителю общеобразовательного учреждения применено дисциплинарное взыскание.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
питаниеконтроль за питаниемЦентр образования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе М-4 «Форд» сбил двоих пешеходов
На трассе М-4 «Форд» сбил двоих пешеходов
Тульский театр «Эрмитаж» показал свою версию «Федота-стрельца»
Тульский театр «Эрмитаж» показал свою версию «Федота-стрельца»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.