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Тульский театр «Эрмитаж» показал свою версию «Федота-стрельца»
Фоторепортаж Алексея Зотова.

Тульский театр «Эрмитаж» показал свою версию «Федота-стрельца»

В театре «Эрмитаж» состоялась премьера спектакля по одной из самых любимых в народе сказок — «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.

Кто из нас не продолжит навскидку фразу: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ?» Ну конечно же, «и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот». Брать историю, давным-давно разошедшуюся на цитаты, дело рисковое. Тем более после не шибко-то удачных экранных версий — что игровой, что мультяшной. С другой стороны, и не брать — тоже не комильфо, как сказал бы какой-нибудь «хранцузский посол». На чем и проверять себя, если не на классике?

В переполненном на премьере зале некоторые особо падкие на шутки зрители покатывались от смеха. Остальные присутствовавшие, пусть и сдержаннее, но тоже их поддерживали. Для спектакля в жанре комедия, когда смешно и нескучно, — лучшая рецензия. Актеры хохмили, но не пошлили. Царь с генералом интриговали. Федот, удалой молодец, опять вышел сухим из воды, даром, что сплавал на лодочке за тридевять земель. Ибо «что касается ума — дубликатов мне нема», — скромно говорил он о себе словами автора. Ну а поскольку из всех героев пьесы приятнее видеть себя в образе этого самого стрельца, подавляющее большинство зрителей относительно ума с ним всегда согласно.

Галерея
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 1
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 2
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 3
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 4
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 5
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 6
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 7
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 8
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 9
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 10
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 11
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 12
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 13
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 14
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 15
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 16
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 17
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 18
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 19
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 20
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 21
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 22
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 23
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 24
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 25
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 26
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 27
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 28
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Постановщик спектакля Сергей Мазанов обещал свое прочтение известной сказки. И приятные сюрпризы действительно были. Например, «Того, чего на свете воопче не может быть» озвучивал сам автор — Леонид Филатов, до сих пор непревзойденный исполнитель своей сказки. Остроумны получились вставки из песен Высоцкого —  коллеги и единомышленника того же Филатова по Таганке. Ярким и узнаваемым получился царь в исполнении Николая Колтышева, обаятельным – Федот-стрелец у Дениса Белякова. Выигрышную роль генерала, у которого всегда наготове сабелька и дырка для ордена, прекрасно сыграл Павел Кошель.

Галерея
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 1
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 2
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 3
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 4
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 5
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 6
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 7
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 8
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 9
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 10
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 11
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 12
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 13
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 14
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 15
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 16
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 17
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 18
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 19
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 20
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 21
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 22
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 23
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 24
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 25
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 26
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 27
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 28
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 29
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 30
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 31
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 32
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 33
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 34
Премьера в театре Эрмитаж, Фото: 35
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Ну и воопче, вспомним еще раз автора, который врать не будет:

Ну а коль попросит кто

Бражки граммов эдак сто —

Так и быть!.. Сегодня можно!..

Слава Богу, есть за что!

 

С премьерой, «Эрмитаж»!

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:33 0
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