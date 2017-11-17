Тульский театр «Эрмитаж» показал свою версию «Федота-стрельца»

Фоторепортаж Алексея Зотова.

Кто из нас не продолжит навскидку фразу: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ?» Ну конечно же, «и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот». Брать историю, давным-давно разошедшуюся на цитаты, дело рисковое. Тем более после не шибко-то удачных экранных версий — что игровой, что мультяшной. С другой стороны, и не брать — тоже не комильфо, как сказал бы какой-нибудь «хранцузский посол». На чем и проверять себя, если не на классике?

В переполненном на премьере зале некоторые особо падкие на шутки зрители покатывались от смеха. Остальные присутствовавшие, пусть и сдержаннее, но тоже их поддерживали. Для спектакля в жанре комедия, когда смешно и нескучно, — лучшая рецензия. Актеры хохмили, но не пошлили. Царь с генералом интриговали. Федот, удалой молодец, опять вышел сухим из воды, даром, что сплавал на лодочке за тридевять земель. Ибо «что касается ума — дубликатов мне нема», — скромно говорил он о себе словами автора. Ну а поскольку из всех героев пьесы приятнее видеть себя в образе этого самого стрельца, подавляющее большинство зрителей относительно ума с ним всегда согласно.

Постановщик спектакля Сергей Мазанов обещал свое прочтение известной сказки. И приятные сюрпризы действительно были. Например, «Того, чего на свете воопче не может быть» озвучивал сам автор — Леонид Филатов, до сих пор непревзойденный исполнитель своей сказки. Остроумны получились вставки из песен Высоцкого — коллеги и единомышленника того же Филатова по Таганке. Ярким и узнаваемым получился царь в исполнении Николая Колтышева, обаятельным – Федот-стрелец у Дениса Белякова. Выигрышную роль генерала, у которого всегда наготове сабелька и дырка для ордена, прекрасно сыграл Павел Кошель.

Ну и воопче, вспомним еще раз автора, который врать не будет:

Ну а коль попросит кто

Бражки граммов эдак сто —

Так и быть!.. Сегодня можно!..

Слава Богу, есть за что!

С премьерой, «Эрмитаж»!