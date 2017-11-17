Туляки стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств»

В Москве наградили лучших преподавателей школ искусств России. Церемония награждения проходила в столичном музыкальном театре «Геликон-опера».

Лауреатами конкурса стали 50 преподавателей детских школ искусств из 43-х регионов России.

В числе победителей — два педагога из Тулы.

Это преподаватель ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г. З. Райхеля» Роман Анатольевич Хотин и Маргарита Евгеньевна Микалауская — преподаватель МБУ ДО «Зареченская детская школа искусств».

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский наградил победителей:

– Я надеюсь, что это событие станет для вас памятным. Хочу поблагодарить вас за ваш бесценный труд, большое спасибо за то, что вы делаете для наших детей, — сказал министр.

Глава ведомства также добавил, что сам учился в музыкальной школе и понимает, сколько сил и энергии вкладывает каждый преподаватель в своих учеников.

После торжественной части состоялся гала-концерт, участие в котором приняли лауреаты конкурса «Молодые дарования России – 2017».