новости
новости
Регистрация
Туляки стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств»

Туляки стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств»

Это Роман Анатольевич Хотин и Маргарита Евгеньевна Микалауская.

В Москве наградили лучших преподавателей школ искусств России. Церемония награждения проходила в столичном музыкальном театре «Геликон-опера».

Лауреатами конкурса стали 50 преподавателей детских школ искусств из 43-х регионов России.

В числе победителей — два педагога из Тулы.

Это преподаватель ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г. З. Райхеля» Роман Анатольевич Хотин и Маргарита Евгеньевна Микалауская — преподаватель МБУ ДО «Зареченская детская школа искусств».

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский наградил победителей:

– Я надеюсь, что это событие станет для вас памятным. Хочу поблагодарить вас за ваш бесценный труд, большое спасибо за то, что вы делаете для наших детей, — сказал министр.

Глава ведомства также добавил, что сам учился в музыкальной школе и понимает, сколько сил и энергии вкладывает каждый преподаватель в своих учеников.

После торжественной части состоялся гала-концерт, участие в котором приняли лауреаты конкурса «Молодые дарования России – 2017».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
преподавателишкола искусств

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская семья снялась в фильме «Ёлки новые»
Тульская семья снялась в фильме «Ёлки новые»
В Туле поздравили участковых с профессиональным праздником
В Туле поздравили участковых с профессиональным праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.