В Туле поздравили участковых с профессиональным праздником

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В УМВД России по Тульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 94-й годовщине образования в системе МВД службы участковых уполномоченных. Руководители ведомства и администрации города поздравили участковых с профессиональным праздником, наградили лучших сотрудников.

Начальник УМВД Сергей Галкин отметил, что участковые раскрывают преступления, занимаются работой профилактической направленности, к ним, прежде всего, идут люди со своими проблемами и бедами, даже не касающимися напрямую правоохранительной деятельности, они ближе всех к населению. Именно через эту службу приходит доверие общественности к полиции в целом, а без помощи жителей невозможно поддерживать порядок на участке.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые передают преданность профессии молодому поколению.

На собрании подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Тулы». Дипломы победителя и призёров вручены Роману Филонову из отдела полиции «Скуратовский», Станиславу Жиготе (УМВД по г. Туле) и Игорю Титову (отдел полиции «Советский»).