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Тульская семья снялась в фильме «Ёлки новые»
Фото kino-teatr.ru.

Тульская семья снялась в фильме «Ёлки новые»

В главных ролях фильма, традиционно, Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Кинокомпания Bazelevs подвела итоги Всероссийского конкурса «Это Наши Ёлки». В течение октября сотни российских семей боролись за возможность сняться в фильме «Ёлки новые». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

Победителями стали четыре семьи: из Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Тулы.

Для участия в конкурсе нужно было опубликовать в социальных сетях новогоднее семейное видео с хэштегом #ЭтоНашиЁлки. Оценивали работы и выбирали победителей Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников.

15 ноября финалисты прилетели в Москву и побывали на съемочной площадке фильма в качестве героев новогодней комедии.

– Мы до сих пор в шоке и не можем поверить в такую удачу. Обычно я не беру трубку, если вижу незнакомый номер, но в этот раз решила ответить, и оказалось, что звонят из кинокомпании Bazelevs, чтобы поздравить с победой и пригласить в Москву. На съёмки приехали большой семьёй. Возможность стать частью «Ёлок» — это настоящий праздник, который надолго останется в нашей памяти, — рассказала тулячка Юлия Колушкина.

Увидеть себя на большом экране победители смогут в кинотеатрах родных городов уже с 21 декабря.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:10 0
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