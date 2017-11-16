В Туле предложили перенести остановки «Ул. Первомайская» и «Ул. Жаворонкова» на пр. Ленина

Фото из архива Myslo.

Одной из тем заседания Штаба по развитию Тулы стала установка остановочных павильонов и ремонт существующих.

Участники Экспертного совета предложили перенести дальше от перекрёстка остановки «Ул. Первомайская» и «Ул. Жаворонкова» на пр. Ленина.

Было отмечено, что из-за их близкого расположения к перекрёстку у автомобилистов возникают сложности с поворотом направо. Из-за этого образуются заторы.

Предложено перенести их минимум на 25 метров от перекрёстка, как это в своё время было сделано на остановке «Ул. Гоголевская».

Алексей Крыгин сообщил, что в 2018 году на изготовление новых павильонов будет направлено 1,5 млн, ещё 500 тысяч рублей – на ремонт десяти посадочных площадок.

– Надо определиться, что важнее: установить одну новую там, где её сейчас нет, или передвинуть существующие. В этом случае не нужно будет изготавливать новые, но придётся восстановить дорожное покрытие там, где остановка была. Затраты сопоставимы, – пояснил он.