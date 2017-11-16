В Заокском мужчина выстрелил в знакомого гарпуном для подводной охоты

Ранее судимый Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предмета, используемых в качестве оружия).

Судом установлено, что 3 августа 2017 года Ч. и потерпевший Б. распивали спиртные напитки на приусадебном участке. Внезапно между ними вспыхнула ссора, и потерпевший Б. нанес Ч. несколько ударов по лицу, после чего ушел домой.

Придя домой, Ч. взял ружье для подводной охоты, заряженное гарпуном, вышел на улицу и выстрелил Б. гарпуном в область грудного отдела позвоночника, тем самым нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

Приговором Ч. назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворены исковые требования прокурора района о взыскании с Ч. в пользу Тульского территориального Фонда обязательного медицинского страхования в счет возмещения расходов на лечение Б. на сумму 72 688 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.