Фото из архива Myslo
В Привокзальном округе Тулы установят 14 новогодних елок
Также на территории округа появятся три хоккейные площадки.
До 1 декабря в Привокзальном округе Тулы будут выполнены работы по установке и украшению новогодних елей, сообщает пресс-служба администрации города.
Искусственные и живые символы главного праздника зимы появятся по 14 адресам:
- Одоевское шоссе, 25,
- ул. Гагарина, 2, МУК ДК «Косогорец»,
- ул. Дм. Ульянова, 2,
- пересечение ул. 9 Мая и пр. Ленина,
- ул. Болдина, 50,
- ул. Болдина, 98,
- с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9,
- п. Рассвет,
- п. Рассвет (Ударник),
- п. Иншинский, 22,
- с. Зайцево.
Также на территории округа будут обустроены новогодние светодиодные композиции — Дед Мороз, подарок, клен, олень, ангел, снеговик, вишня и лазерный прожектор.
По трем адресам будут открыты хоккейные площадки:
- ул. Седова, 27,
- п. Рассвет, 35,
- п. Косая Гора, стадион.
В декабре и январе детей и взрослых в округе ждут 14 новогодних мероприятий.
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