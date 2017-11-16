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В Привокзальном округе Тулы установят 14 новогодних елок
Фото из архива Myslo

В Привокзальном округе Тулы установят 14 новогодних елок

Также на территории округа появятся три хоккейные площадки.

До 1 декабря в Привокзальном округе Тулы будут выполнены работы по установке и украшению новогодних елей, сообщает пресс-служба администрации города.

Искусственные и живые символы главного праздника зимы появятся по 14 адресам:

  • Одоевское шоссе, 25,
  • ул. Гагарина, 2, МУК ДК «Косогорец»,
  • ул. Дм. Ульянова, 2,
  • пересечение ул. 9 Мая и пр. Ленина,
  • ул. Болдина, 50,
  • ул. Болдина, 98,
  • с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9,
  • п. Рассвет,
  • п. Рассвет (Ударник),
  • п. Иншинский, 22,
  • с. Зайцево.

Также на территории округа будут обустроены новогодние светодиодные композиции — Дед Мороз, подарок, клен, олень, ангел, снеговик, вишня и лазерный прожектор.

По трем адресам будут открыты хоккейные площадки:

  • ул. Седова, 27,
  • п. Рассвет, 35,
  • п. Косая Гора, стадион.

В декабре и январе детей и взрослых в округе ждут 14 новогодних мероприятий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:24 0
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