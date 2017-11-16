В Волово дотла сгорел сарай

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области

16 ноября в 13.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании сарая, расположенного ул. Александрова в пос. Волово.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

За несколько минут пятеро пожарных ликвидировали возгорание.

В результате происшествия сарай выгорел внутри по всей площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.