Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области
В Волово дотла сгорел сарай
С огнем боролись пятеро пожарных.
16 ноября в 13.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании сарая, расположенного ул. Александрова в пос. Волово.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
За несколько минут пятеро пожарных ликвидировали возгорание.
В результате происшествия сарай выгорел внутри по всей площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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