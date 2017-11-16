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Крыгин: в Туле нельзя выделить отдельную полосу для общественного транспорта
Фото из архива Myslo

Крыгин: в Туле нельзя выделить отдельную полосу для общественного транспорта

По мнению чиновника, это создаст дополнительные трудности для автомобилистов.

Сегодня в Туле прошло заседание Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию города. Одним из вопросов повестки дня стало создание выделенной полосы для общественного транспорта. Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин назвал этот вариант для города невозможным:

- В Туле стесненная архитектура. Если мы выделим одну полосу для общественного транспорта, то у автомобилистов возникнут сложности, но при этом общественный транспорт будет ехать свободно. Расширить дороги мы не можем, у нас не такие широкие тротуары, да и за счет озеленения тоже нельзя — они очень дороги для многих туляков.

Также был озвучен опыт Москвы, где за счет выделенной полосы оборот общественного транспорта увеличился на 60%. Это стало возможным из-за достаточной ширины дорог столицы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:10 +1
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