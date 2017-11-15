Жителей Ефремова травили пестицидами с применением авиации

Работники ООО СП «Вязово» обрабатывали пестицидами и агрохимикатами сельскохозяйственные культуры на поле, расположенном в непосредственной близости от поселка Труженик Ефремовского района.

Жители поселка, устав дышать химией, накатали жалобу в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

В ходе мероприятий было установлено, что ООО СП «Вязово» нарушены санитарно-эпидемиологические требования при применении пестицидов и агрохимикатов.

А именно: работники предприятия с применением авиации обрабатывали сельхозкультуры пестицидами.

Поле находится всего в 256 метрах от границ населенного пункта. А по закону, санитарный разрыв должен быть не менее 2 километров.

При этом с федеральным органом, осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор, работы не согласовывали, предупреждающих табличек не устанавливали, жителей не предупреждали об обработке публикациями в СМИ.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, материалы дела направлены в Ефремовский районный суд Тульской области.

Суд поддержал требования территориального отдела и Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Вязово» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.