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В Донском пенсионерка пыталась передать осужденному в колонию телефон в колбасе

В Донском пенсионерка пыталась передать осужденному в колонию телефон в колбасе

Попытка оказалась неудачной.

В Донском в исправительной колонии № 5 строгого режима 74-летняя жительница Новомосковска пыталась пронести телефон в батоне вареной колбасы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Тульской области.

Мобильный телефон с сим-картой обнаружила младший инспектор отдела безопасности при приеме продуктовой передачи.

«Посылка» предназначалась 42-летнему жителю Московской области, осужденному за разбой и грабеж на 9,5 лет лишения свободы и отбывающему наказание в этом учреждении с февраля 2016 года.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП Р. Ф. По данному факту сотрудники исправительной колонии проводят служебную проверку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 0
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телефон в колбасеисправительная колония

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