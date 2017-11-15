В Донском пенсионерка пыталась передать осужденному в колонию телефон в колбасе

В Донском в исправительной колонии № 5 строгого режима 74-летняя жительница Новомосковска пыталась пронести телефон в батоне вареной колбасы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Тульской области.

Мобильный телефон с сим-картой обнаружила младший инспектор отдела безопасности при приеме продуктовой передачи.

«Посылка» предназначалась 42-летнему жителю Московской области, осужденному за разбой и грабеж на 9,5 лет лишения свободы и отбывающему наказание в этом учреждении с февраля 2016 года.