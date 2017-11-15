В Алексине школьников кормили фальсифицированным маслом

Производители данной продукции исключены из списка поставщиков продуктов питания в общеобразовательные учреждения.

На основании обращения жителя Алексина Управление Роспотребнадзора провело административное расследование в отношении ООО «Столичная Кулинарная Компания». Это предприятие осуществляло организацию питания в общеобразовательных учреждениях города.

В ходе данной проверки в двух городских школах (СОШ № 11, СОШ № 13) были отобраны пробы сливочного масла на показатели фальсификации продукции.

В результате исследований выявлено несоответствие по исследованным физико-химическим показателям (жирно-кислотный состав, фитостерины) образцов:

масло сладкосливочное несоленое «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, производитель ООО «Невский молочник», Санкт-Петербург,

масло «Традиционное» сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%, производитель ООО «Мастерторг», Краснодарский край.

По результатам проверки компанию оштрафовали по ст. 14.43 ч. 1 КоАП РФ на 100 тысяч рублей.

Производители данной продукции исключены из списка поставщиков продуктов питания в общеобразовательные учреждения.