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16 ноября в Туле ожидается сильный ветер

16 ноября в Туле ожидается сильный ветер

Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

16 ноября в Тульской области ожидается сильный ветер. В регионе объявят желтый уровень опасности. Отмечается, что порывы ветра составят 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:19 +1
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