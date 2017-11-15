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Тульская прокуратура прикрыла сайт по продаже водительских прав

Тульская прокуратура прикрыла сайт по продаже водительских прав

Прокуратура Узловского района обнаружила интернет-ресурс, на котором можно было купить права без обучения и экзаменов в ГИБДД.

Узловской межрайонной прокуратурой осуществлен мониторинг сайтов сети Интернет, допускающих размещение материалов, распространение которых запрещено на территории РФ. В результате мониторинга установлено, что на одном из сайтов в нарушение ч. 2 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ размещена информация о продаже водительских удостоверений без фактического обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД.

На странице сайта содержалась информация, содержащая алгоритм действий по покупке водительского удостоверения без фактического обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД, которая фактически способствует совершению гражданами преступлений и административных правонарушений.

По результатам проверки Узловской межрайонной прокуратурой в Узловский городской суд направлено заявление о признании вышеуказанной информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое 14 ноября 2017 года рассмотрено и удовлетворено.

сегодня, в 16:32 0
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