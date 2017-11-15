16 ноября в Туле на ул. Менделеевской запретят остановку и стоянку транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

16 ноября в здании правительства Тульской области состоится встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения с 08.00 до 18.00 запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина, и на площади Ленина.