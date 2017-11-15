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В Туле прошло первенство области в молниеносной программе по русским шашкам
На фото Григорий Гетманский и Денис Осин.

В Туле прошло первенство области в молниеносной программе по русским шашкам

В результате напряженной борьбы победу в общем зачете одержал Григорий Гетманский.

В тульском шахматно-шашечном клубе завершилось первенство области в молниеносной программе по русским шашкам среди мужчин и женщин. 

В этот раз в чемпионате собрался на редкость представительный состав участников, среди которых международный гроссмейстер, международный мастер, четыре мастера спорта, восемь кандидатов в мастера и шесть перворазрядников.

В результате напряженной борьбы победу в общем зачете одержал Григорий Гетманский, опередивший старшего брата Александра, на третьем месте 12-летний КМС Денис Осин, сумевший с обоими братьями сыграть вничью.

У женщин победу одержала Мария Гаврилкова, на втором месте – Наталья Глинская, замкнула призовую тройку Валерия Богданова из Белева.
 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +2
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