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В Белоусовском парке отметят день рождения Деда Мороза

В Белоусовском парке отметят день рождения Деда Мороза

Праздник состоится в субботу, 18 ноября. Начало – в 11.00.

В ближайшие выходные в тульском ЦПКиО имени Белоусова запланированы развлекательные мероприятия.

В субботу, 18 ноября, в парковом детском городке отметят День рождения Деда Мороза. Юные посетители познакомятся с зимним волшебником и узнают много интересного о новогодних традициях. Праздник начнётся в 11.00.

В воскресенье, 19 ноября, в Комнате истории Центрального парка прозвучат песни военных и послевоенных лет в оригинальном исполнении. Мероприятие начнётся в 15 часов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +3
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Центральный парк им Белоусоваразвлекательные мероприятияпраздник в ЦПКиО имени БелоусоваДень рождения Деда Мороза
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