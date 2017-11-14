В Белоусовском парке отметят день рождения Деда Мороза

В ближайшие выходные в тульском ЦПКиО имени Белоусова запланированы развлекательные мероприятия.

В субботу, 18 ноября, в парковом детском городке отметят День рождения Деда Мороза. Юные посетители познакомятся с зимним волшебником и узнают много интересного о новогодних традициях. Праздник начнётся в 11.00.

В воскресенье, 19 ноября, в Комнате истории Центрального парка прозвучат песни военных и послевоенных лет в оригинальном исполнении. Мероприятие начнётся в 15 часов.