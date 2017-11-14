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Трое жителей Алексина предстанут перед судом за жестокое избиение мужчины

Трое жителей Алексина предстанут перед судом за жестокое избиение мужчины

От полученных травм потерпевший спустя несколько дней скончался в больнице.

В Алексине завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В ночь с 3 на 4 августа, во время распития спиртных напитков один из фигурантов пожаловался остальным на своего знакомого, разбившего окна в его квартире. Обвиняемые решили разобраться с обидчиком, и пришли в подвал одного из домов на улице Арматурной. Там они встретили 58-летнего мужчину, который отказался сообщить им, где находится его знакомый, повредивший окна.

В ходе ссоры обвиняемые нанесли потерпевшему множество ударов руками,  ногами и молотком по различным частям тела. От полученных повреждений несчастный скончался в больнице спустя несколько дней. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 0
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