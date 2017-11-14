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Туляки смогут задать вопросы сотрудникам областной жилищной инспекции

Туляки смогут задать вопросы сотрудникам областной жилищной инспекции

Тематический приём граждан в режиме видеосвязи состоится в среду, 29 ноября.

В среду, 29 ноября, в 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области.

Заместитель начальника тульской государственной жилищной инспекции Наталья Валентиновна Усачева ответит на вопросы, связанные с ненадлежащим содержанием общего имущества, а также разъяснит правила пользования жилыми помещениями в части перепланировки, реконструкции и переоборудования.

Заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела Людмила Игоревна Муратова расскажет об оплате ЖКУ и электроэнергии на общедомовые нужды, а также рассмотрит обращения по вопросам перебоев в теплоснабжении.

Приём будет проходить в муниципальных администрациях по месту жительства. Необходима запись по телефону: 30-63-40.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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