Туляки смогут выбрать участок для голосования на президентских выборах через МФЦ
Соответствующее заявление можно будет подать с 31 января следующего года.
Избиратели могут выбрать участок для голосования на выборах Президента России, подав заявление через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.
Жители региона, которые будут находиться 18 марта вне места жительства, могут проголосовать на любом избирательном участке. Заявление можно будет подать с 31 января 2018 года несколькими способами:
- через МФЦ – не ранее чем за 45, и не позднее, чем за пять дней до дня голосования – с 31 января по 12 марта 2018 года,
- через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»,
- в любую территориальную избирательную комиссию,
- в любую УИК – не ранее чем за 20, и не позднее, чем за пять дней до голосования.
Жителям региона, прибывшим в день выборов в помещение для голосования и включенному в список избирателей данного участка по предъявлении паспорта будет выдан избирательный бюллетень.
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