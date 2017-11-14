Туляки смогут выбрать участок для голосования на президентских выборах через МФЦ

Соответствующее заявление можно будет подать с 31 января следующего года.

Избиратели могут выбрать участок для голосования на выборах Президента России, подав заявление через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Жители региона, которые будут находиться 18 марта вне места жительства, могут проголосовать на любом избирательном участке. Заявление можно будет подать с 31 января 2018 года несколькими способами:

через МФЦ – не ранее чем за 45, и не позднее, чем за пять дней до дня голосования – с 31 января по 12 марта 2018 года,

через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»,

в любую территориальную избирательную комиссию,

в любую УИК – не ранее чем за 20, и не позднее, чем за пять дней до голосования.

Жителям региона, прибывшим в день выборов в помещение для голосования и включенному в список избирателей данного участка по предъявлении паспорта будет выдан избирательный бюллетень.