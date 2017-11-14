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На улице Октябрьской Honda выехала на встречную полосу и перекрыла дорогу трамваю
Кадр из видео

На улице Октябрьской Honda выехала на встречную полосу и перекрыла дорогу трамваю

Сразу два грубых нарушения ПДД попали в объектив видеорегистратора.

В редакцию MySLO поступило видео, снятое автомобильным регистратором на улице Октябрьской. На записи хорошо видно, как белый кроссовер Honda Crosstur, пытаясь объехать пробку, выезжает на трамвайные пути встречного направления.

Судя по тому, что через несколько метров поток машин останавливается, иномарка полностью перекрывает дорогу встречному трамваю, что также является нарушением ПДД.

Согласно данным видеорегистратора, всё происходило во вторник, 14 ноября, примерно в 11 часов 30 минут. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +7
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