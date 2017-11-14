Погода в Туле 15 ноября: мокрый снег, гололедица и умеренный ветер

Синоптики прогнозируют до пяти градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). Днём без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер западной четверти – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – от нуля до плюс пяти градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.