Регионы «меряются» памятниками царям

В День народного единства во Владимирской области в селе Ирково открыли бюст Ивану IV Грозному. Из именитых гостей на открытие никто не приехал, и событие прошло тихо и почти по-партизански - все-таки не памятник, а бюст.

К тому же открывали уже именитые гости памятник грозному царю – год назад в Орле.

И летом этого года в Москве.

Да и фигура царя хоть и выдающаяся, но, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, противоречивая. Так что повторяться не стали.

Зато 12 ноября 2017 года в Калуге было многолюдно. Памятник царю Ивану, правда, третьему, открыл сам министр культуры Владимир Мединский, а с большого экрана к калужанам обратился автор идеи памятника Андрей Кончаловский. По его словам, калужане получили «космос русского духа».

Кстати, памятник Ивану III установили на главной площади перед зданием администрации области – на месте, где до этого стоял памятник вождю мирового пролетариата Ленину.

Революционера отнесли в сквер по соседству, где тот, к слову, исторически и стоял до 80-х годов прошлого века.

- Когда мы говорим о победах нашей страны, мы говорим о России, созданной Иваном Великим. Только три правителя получили имя «великих» - Петр, Екатерина и Иван III, - сказал на открытии Владимир Мединский.

Заметим, что двое из названных великих увековечены в Тульской области. Памятник Петру Великому поставили тульские оружейники еще в царскую эпоху.

Екатерину в исторических местах ее пребывания в Тульской губернии увековечили уже в наши дни по инициативе губернатора Владимира Груздева: в 2014-м в Ясногорске,

а год спустя – в Богородицке.

На наш взгляд, министр культуры упустил еще одного великого – князя Дмитрия Донского. В почти трехсотлетней истории борьбы русских с татаро–монголами есть два ключевых события: Мамаево побоище на Куликовом поле (Дмитрий Донской) и стояние на реке Угре (Иван III).

Под предводительством Дмитрия Донского русские победили в беспрецедентном по масштабу сражении войско Орды. И это привело к изменению самосознания русского народа, послужило началом неких социальных процессов, приведших в итоге к независимости Руси.

Стояние же на Угре считается концом татаро–монгольского ига.

В тульском кремле к 635-летию Куликовской битвы по инициативе и на средства губернатора Владимира Груздева установили памятник Дмитрию Донскому.

Возможно, надо было поступить как калужане – поставить памятник великому князю Донскому на главной площади города, убрав с нее памятник Ленину.

И такие предложения были. Например, перенести Ильича туда, где проводили свои маёвки тульские рабочие - в Пролетарский парк или Щегловскую засеку.

Кстати, Ленина уже двигали в нашем городе.

Например, того, что стоял на площади Восстания (это был второй памятник Ленину в послереволюционной России!) в 80-е прошлого века отнесли под ёлки в артучилище.

Но Дмитрия Ивановича все-таки увековечили в кремле - рядом с колокольней, внутри которой освящен храм Дмитрия Донского и его супруги Ефросиньи в стиле палех.

P. S. И вот вопрос: а если все-таки убрать памятник Ленину с главной площади Тулы, то кого бы туляки прославляли в веках?