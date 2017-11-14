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Театр «Эрмитаж» приглашает туляков на премьеру нового спектакля

Театр «Эрмитаж» приглашает туляков на премьеру нового спектакля

Зрители увидят постановку известной пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

16 и 18 ноября в тульском театре «Эрмитаж» состоится премьера нового спектакля в репертуаре — «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Сергей Мазанов, художественный руководитель и режиссер театра, характеризует жанр премьеры, как сказку для театра по мотивам русского фольклора.

В постановке Мазанова переплетаются сказочный колорит, ироничность истории, искрометный юмор Филатова, режиссерское видение и находки, которые позволяют сказке для театра открыть новые грани произведения. Каждый зритель найдет в ней что-то свое.

 

В преддверии премьеры театр приготовил для зрителей проморолик с фрагментами репетиций нового спектакля.

Премьера спектакля состоится 16 и 18 ноября в 19.00 в театре «Эрмитаж» (Тула, пр. Ленина, 85-а, Likёrka Loft, 2-й этаж).

Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик» или по телефонам 71-67-68, 71-67-33.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:04 0
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