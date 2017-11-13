Тулячки снимутся в клипе группы «Банд'Эрос»

Девчонки из школы танцев Calipso DC выиграли такое право в конкурсе!

Девчонки из тульской школы танцев Calipso DC заняли третье место в конкурсе, который организовывала российская группа «Банд'Эрос». Участникам нужно было снять видеоролик на песню «Эрогенная зона».

– В ролике принимала участие команда нашей школы танцев CDC crew. Хореограф и основатель Calipso DC Юлия Шишкина случайно увидела объявление видеоконкурса от «Банд'Эрос» и подумала, а почему бы не попробовать и нам. За две репетиции мы подготовили хореографию и рискнули. Спустя месяц опубликовали результаты. Нашему счастью не было предела! — рассказали танцовщицы корреспонденту Myslo.

Девчонки выиграли 20 тысяч рублей и право сняться в клипе группы «Банд'Эрос». Правда, когда именно пройдут съемки, пока не уточняется.

Предлагаем вам посмотреть зажигательный танец тулячек.

Кстати, 26 ноября девчонки поедут защищать честь Тульской области на Кубок России Hip hop unite.