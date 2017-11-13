В предновогоднем каталоге Почты России можно заказать открытку с дополненной реальностью

Также клиенты могут заказать именное видеопоздравление для детей от Деда Мороза.

Почта России выпустила зимний каталог «Почтамаркет», в котором помимо

традиционных категорий товаров представлена именная поздравительная

открытка к Новому году с дополненной реальностью. Достаточно установить

бесплатное мобильное приложение «Открытка Деда Мороза», навести камеру смартфона на изображение — и открытка превратится в интерактивную игру. Стоимость поздравления — 149 рублей.

В перечне подарков, которые можно найти в новогоднем печатном каталоге

«Почтамаркет»: шоколадные конфеты, чай в праздничной упаковке, печенье с предсказаниями и, конечно, плюшевый символ нового, 2018 года — собака.

Также клиенты Почты России могут заказать именное видеопоздравление для детей от Деда Мороза. В анимированном поздравлении, записанном на DVD, Дед Мороз и другие сказочные герои поздравят ребенка с Новым годом, несколько раз обратившись к нему по имени.

Алексей Вайсберг. – Накануне Нового года всем хочется праздника. Теперь даже у жителей глубинки есть возможность отправить своим близким приятные подарки, выбрав их в печатном каталоге Почты России. Мы тщательно подходим к выбору товаров, представленных в нашем каталоге, поэтому клиенты могут быть уверены в их качестве, — отмечает директор департамента электронной коммерции Почты России Алексей Вайсберг.