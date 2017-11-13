В Туле на проспекте Ленина сбили женщину

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 ноября в 1.55 в Туле на проспекте Ленина 26-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил пешехода. 38-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали.

важно!

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.

Переходя дорогу будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку!

При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.